У Запоріжжі посеред вулиці побили одного з лідерів "Демальянсу" (відео)

У поліції впевнені, що бійка сталася на побутовому грунті.

У Запоріжжі посеред вулиці побили одного з лідерів "Демальянсу" Сергія Лукіна. Двоє накинулися на чоловіка неподалік його власного будинку - намагалися штрикнути ножем.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Лукін розслідував тендерні закупівлі в елітному селищі Кушугум. Останнім часом, каже, отримував погрози.

У поліції впевнені, що бійка сталася на побутовому грунті.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, пізно ввечері 22 вересня до поліції надійшла інформація про те, що в центрі Одеси зловмисники стріляли у відомого активіста Олега Михайлика.

За словами керівника Одеської обласної організації «Сила людей» Ігоря Бичкова, 23 вересня стало відомо, що Михайлик прийшов до тями.

Через замах на Михайлика активісти пікетували обласне управління Нацполіції в Одесі, вимагаючи зустрічі з його начальником Дмитром Головіним.