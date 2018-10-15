У Чернігівській області у зоні надзвичайної ситуації поблизу Ічні без газу залишаються понад тисячу абонентів, а відновлення газопостачання планують завершити завтра, 16 жовтня.

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Як повідомили УНІАН у прес-службі Чернігівської ОДА, такі дані були оприлюднені на черговому засіданні оперативного штабу.

Згідно з офіційною інформацією, у селах Гмирянка, Гужівка, Максимівка сьогодні повністю відновлено газопостачання: Також підключено газ у багатоповерхівках у місті Ічня.

«Наразі залишаються відключеними від газопостачання 1027 абонентів в Ічні», - наголосили в ОДА.

Керівники області та району звернулися до місцевих жителів, в оселях яких не підключено газ, щоб завтра люди були вдома, аби до кінця для працівники «Чернігівгазу» змогли завершити відновлювальні роботи.

Також на засіданні штабу йшлося про те, що в зоні надзвичайної ситуації постійно поповнюється резерв будівельних матеріалів, у тому числі й завдяки гуманітарній допомозі з інших областей. Так, сьогодні надійшов черговий 12-тонний вантаж з шифером, цементом та іншими будматеріалами з Харківської області.

Як повідомляв УНІАН, у зоні надзвичайної ситуації, що виникла внаслідок вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні, зруйновано 4 будівлі, майже 100 пошкоджено.

За даними Чернігівської ОДА, у зоні надзвичайної ситуації тривають комісійні обстеження житлових будинків, споруд, об’єктів соціальної сфери та життєзабезпечення. Вже відпрацьовано більше половини об'єктів – 5188 із 9713 (53,4%).

14 жовтня в селищі Дружба почала працювати будівельна організація, планується першочергово відновити будівлю пошкодженої місцевої школи, в якій навчається 120 дітей.

*** Вночі 9 жовтня на території 6-го арсеналу Міноборони поблизу смт Дружба в Ічнянському районі Чернігівської області сталися вибухи, що спричинили пожежу.

З прилеглих територій евакуйовано понад 12,5 тисяч осіб.

СБУ відпрацьовує версію про можливе вчинення диверсії на арсеналі.

В Ічні та найближчих населених пунктах триває операція з розмінування території в радіусі 16 км від військового арсеналу.

Уряд для подолання наслідків вибухів на військовому арсеналі поблизу Ічні виділив 100 млн грн.