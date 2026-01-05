Його там не мало бути: вчені виявили у космосі дивний надгарячий об’єкт

Відкриття виявилося настільки несподіваним, що спочатку вчені запідозрили помилку у вимірюваннях.

Астрономи зафіксували у Космосі надзвичайно гаряче газове скупчення, існування якого суперечить сучасним уявленням науки. Як пише The Independent, об’єкт сформувався лише через 1,4 мільярда років після Великого вибуху та містить розжарений газ із температурою, значно вищою, ніж очікували дослідники.

Як зазначається, відкриття виявилося настільки несподіваним, що спочатку вчені запідозрили помилку у вимірюваннях.

"Ми не очікували побачити настільки гарячу атмосферу скупчення на такому ранньому етапі космічної історії. Чесно кажучи, спочатку я скептично поставився до сигналу, адже він був занадто сильним, щоб бути реальним. Але після кількох місяців перевірок ми підтвердили: цей газ щонайменше у п’ять разів гарячіший, ніж передбачалося. Навіть гарячіший, ніж у багатьох сучасних скупченнях галактик", - заявив дослідник Дачжі Чжоу з Університету Британської Колумбії.

Науковці вважають, що джерелом екстремального нагріву могли стати процеси у ранньому Всесвіті – ймовірно, три надмасивні чорні діри, виявлені в цьому скупченні, які "накачували" його гарячою енергією. Раніше вважалося, що настільки потужні явища не могли відбуватися так рано після Великого вибуху.

Це відкриття, йдеться у статті, може змінити наше розуміння того, як формувалися скупчення галактик – структури, що визначають загальну форму Всесвіту.

"Дослідження було зосереджене на так званому "дитячому" скупченні галактик SPT2349-56, яке вчені спостерігають у стані 12-мільярдної давнини. Попри свій "юний" вік, воно є надзвичайно масивним: містить 30 активних галактик і має ядро діаметром близько 500 тисяч світлових років", - пише The Independent, посилаючись на наукові дані, опубліковані у журналі Nature.

Спостереження проводили за допомогою комплексу телескопів Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA). Для вимірювання температури та енергії газу дослідники використали ефект Сюняєва – Зельдовича, який дозволяє оцінити теплову енергію скупчення.

На думку вчених, надзвичайно висока температура цього об’єкта свідчить про те, що формування скупчень галактик було значно більш вибуховим процесом, ніж вважалося раніше. Це може змусити науковців переглянути існуючі теорії їхнього виникнення та еволюції.

"Розуміння природи скупчень галактик є ключем до розуміння найбільших галактик у Всесвіті", – пояснив професор Університету Далхаузі Скотт Чепмен. За його словами, ці масивні галактики здебільшого існують саме у скупченнях, а їхній розвиток значною мірою формується надзвичайно потужним середовищем, у якому вони виникають.

