У Дніпрі сталася масштабна смертельна ДТП (фото, відео)
13:58, 18 жовтня 2018Інциденти
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Зіткнулися чотири автомобілі, одна людина загинула.
У Дніпрі сталася смертельна ДТП / фото Інформатор
У Дніпрі між вул. Янтарною та вул. Каруни сталася ДТП за участю 4 автомобілів: Volvo, Toyota Camry, Subaru Tribeca і "Газель".
Про це повідомляє "Мост-Днепр" з посиланням на прес-службу патрульної поліції в Дніпропетровській області.
Більше всього при зіткненні постраждали Toyota і "Газель" / фото Інформатор
В результаті аварії транспортні засоби отримали механічні ушкодження, пасажир Toyota Camry - загинув, а водій даного транспортно засобу отримав тілесні ушкодження.
На місці працювали екіпаж швидкої допомоги, рятувальники, також викликано слідчого по ДТП, для подальшого розслідування за даним фактом. Здійснюється регулювання дорожнього руху.
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Як повідомляв УНІАН, У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій сталося ДТП, в якому зіткнулися сім автомобілів, постраждали двоє людей.
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