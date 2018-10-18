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У Дніпрі сталася масштабна смертельна ДТП (фото, відео)

13:58, 18 жовтня 2018
Інциденти
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У Дніпрі сталася смертельна ДТП / фото Інформатор

Про це повідомляє "Мост-Днепр" з посиланням на прес-службу патрульної поліції в Дніпропетровській області.

Більше всього при зіткненні постраждали Toyota і "Газель" / фото Інформатор

В результаті аварії транспортні засоби отримали механічні ушкодження, пасажир Toyota Camry - загинув, а водій даного транспортно засобу отримав тілесні ушкодження.

На місці працювали екіпаж швидкої допомоги, рятувальники, також викликано слідчого по ДТП, для подальшого розслідування за даним фактом. Здійснюється регулювання дорожнього руху.

Як повідомляв УНІАН, У Києві на вулиці Набережно-Хрещатицькій сталося ДТП, в якому зіткнулися сім автомобілів, постраждали двоє людей.

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Теги: #Дніпро#ДТП