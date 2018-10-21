На Львівщині під час руху загорівся туристичний автобус з пасажирами (відео)

Люди врятувалися, однак у деяких пасажирів згоріли документи.

На Львівщині під час руху на трасі загорівся туристичний автобус в якому перебувало близько 50 пасажирів.

Читайте такожНа Сумщині подвір'я депутата закидали "коктейлями Молотова"

Як повідомляє на своїй сторінці у Facebook координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, подія сталася сьогодні, 21 жовтня, о 02.00 на автотрасі Львів – Самбір.

«21 жовтня, о 02:00, село Ставчани. Загорівся туристичний автобус. Постраждалих немає, всі встигли вийти. Люди поверталися з Карпат з відпочинку», - повідомляє Зінкевич.

Користувач соцмереж Володимир Бєглов на своїй сторінці у Facebook повідомляє, що автобус, в якому поверталася з екскурсійної поїздки його мама, «згорів повністю, люди врятувалися, у деяких згоріли документи».

«Дрібниці в туристичному бізнесі можна стерпіти. Але автобус, який віз на екскурсію близько 50 людей, варто перевіряти. Повертаючись з екскурсії до Ужанських купель, повністю згорів великий автобус, у якому їхала моя мама. Гальмівні колодки смерділи ще вранці. Пожежа відбулася в районі Ставчан. У деяких людей згоріли документи. На щастя, всі живі», - йдеться у дописі Володимира Бєглова.

Наразі у ДСНС у Львівській області та поліції обставини інциденту не коментують.

Раніше повідомлялось, що у курортному селищі Східниця на Львівщині під час пожежі у дерев‘яному приватному триповерховому будинку, який використовувався як готель, постраждала жінка.