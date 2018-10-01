На Львівщині у курортному селищі згорів готель, постраждала іноземна туристка

На час пожежі в готелі відпочивали туристи з Білорусі. Врятувати їхні речі та документи не вдалося.

У курортному селищі Східниця на Львівщині під час пожежі у дерев‘яному приватному триповерховому будинку, який використовувався як готель, постраждала жінка.

Про це повідомили у прес-центрі ГУ ДСНС у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, 30 вересня о 05.04 надійшло повідомлення про пожежу в селищі Східниця в дерев’яному триповерховому житловому будинку на вул. Коновальця, 13.

«О 07:54 пожежу ліквідували. Внаслідок пожежі отримала опіки потиличної ділянки шиї І-ІІ ступеня 60-річна жінка. Після надання медичної допомоги вона від госпіталізації відмовилась», - зазначається у повідомленні.

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Вогнем повністю знищено будинок та пошкоджено стіни сусідньої двоповерхової дерев’яної господарської будівлі на площі 40 кв. м.

До ліквідації пожежі залучалося 34 рятувальники та 8 одиниць техніки.

Обставини події встановлюються.

Як стало відомо кореспонденту УНІАН з власних джерел, пожежа сталася у сучасному нещодавно збудованому приватному готелі «Зелені пагорби». На час пожежі в будівлі перебували туристи з Білорусі. Врятувати їхні речі та документи не вдалося.

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