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Під Харковом горять склади з зерном, до ліквідації пожежі залучили пожежний потяг (фото)

15:42, 21 жовтня 2018
Інциденти
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На Харківщині горять склади з зерном / dsns.gov.ua

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Як повідомляється на сайті ДСНС, підприємство займалось зберіганням сільськогосподарської продукції. Пожежа виникла у складській будівлі із насінням соняшника та швидко перекинулась на сусідній склад із зерном пшениці.

Першими у бій з вогнем вступили добровольці добровільної пожежної команди підприємства на своїй автоцистерні. Невдовзі на місце пригоди прибули рятувальники пожежно-рятувальної частини ДСНС з м. Барвінкове. 

Зазначається, що полум’я охопило площу у 800 квадратних метрів, існувала загроза подальшого розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

dsns.gov.ua
dsns.gov.ua

Складності в боротьбі з вогнем додавало велике горюче навантаження всередині складів. В одному з них зберігалось 1795 т. соняшника, в іншому – 1679 т. пшениці.

Зважаючи на обставини, керівник гасіння пожежі викликав додаткові сили та засоби. Зокрема – додаткові пожежні підрозділи та пожежний потяг із м. Слов'янська.

Завдяки оперативним діям рятувальників о 02:20 пожежу вдалось локалізувати та відвести загрозу розповсюдженню полум’я на поруч розташовані склади.

Наразі на місці події працюють 22 людини особового складу ДСНС, добровольці, 5 пожежних автоцистерн та команда пожежного потяга. Причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.

Раніше повідомлялось, що села на Рівненщині затягло димом через пожежу на полях.

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Теги: #пожежа#Харківщина