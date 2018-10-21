Під Харковом горять склади з зерном, до ліквідації пожежі залучили пожежний потяг (фото)

Полум’я охопило площу у 800 квадратних метрів, існувала загроза подальшого розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

У селі Гаврилівка Харківської області у ніч на 21 жовтня спалахнули склади приватного сільськогосподарського підприємства.

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Як повідомляється на сайті ДСНС, підприємство займалось зберіганням сільськогосподарської продукції. Пожежа виникла у складській будівлі із насінням соняшника та швидко перекинулась на сусідній склад із зерном пшениці.

Першими у бій з вогнем вступили добровольці добровільної пожежної команди підприємства на своїй автоцистерні. Невдовзі на місце пригоди прибули рятувальники пожежно-рятувальної частини ДСНС з м. Барвінкове.

Зазначається, що полум’я охопило площу у 800 квадратних метрів, існувала загроза подальшого розповсюдження вогню на сусідні будівлі.

Складності в боротьбі з вогнем додавало велике горюче навантаження всередині складів. В одному з них зберігалось 1795 т. соняшника, в іншому – 1679 т. пшениці.

Зважаючи на обставини, керівник гасіння пожежі викликав додаткові сили та засоби. Зокрема – додаткові пожежні підрозділи та пожежний потяг із м. Слов'янська.

Завдяки оперативним діям рятувальників о 02:20 пожежу вдалось локалізувати та відвести загрозу розповсюдженню полум’я на поруч розташовані склади.

Наразі на місці події працюють 22 людини особового складу ДСНС, добровольці, 5 пожежних автоцистерн та команда пожежного потяга. Причина пожежі та розмір завданих збитків встановлюються.

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