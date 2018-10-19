Села на Рівненщині затягло димом через пожежу на полях (відео)

Рятувальники Рівненщини третій день ліквідовують пожежі в екосистемах області.

Рятувальники Рівненщини третій день ліквідовують пожежі в екосистемах області.

Так, зокрема, пожежно-рятувальні відділення ліквідовують загоряння сухих чагарників та очерету між містом Острог та селом Вільбівно Острозького району. Також проводяться заходи з ліквідації загорянь сухої підстилки у болотистій місцевості поблизу села Кам'яне Рокитнівського району неподалік державного кордону, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій в області.

Читайте такожПід Дніпром вночі згорів цех з виробництва гумового взуття

У місцях, де осередки пожеж вже ліквідовані чергують рятувальники та лісівники.

За словами рятувальників, пожежі виникли через людську недбалість.

Дим від пожеж стелиться гектарами. Мешканці ближніх сіл скаржаться, що ані на вулиці, ані вдома нічим дихати, йдеться у сюжеті ТСН. Деякі батьки навіть не пускають дітей до школи.

Також через завісу диму на дорогах Рівненщині знизилася видимість, поліцейські навіть виставляли патрулі.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня в Одесі на березі Чорного моря сталася масштабна пожежа, внаслідок якої згоріли туристичні будиночки.