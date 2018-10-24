На контрольно-пропускному пункті "Гоптівка" чоловік замкнувся в авто і погрожував підірвати себе (відео)

Після двогодинних переговорів чоловіка умовили вийти з машини.

На контрольно-пропускному пункті "Гоптівка" на Харківщині в машині замкнувся чоловік і погрожував підірвати себе.

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Як йдеться в сюжеті ТСН, за даними поліції в пів на десяту ранку до блокпосту під'їхало таксі, з нього вийшов водій і повідомив поліції, що в салоні його машини знаходиться чоловік, який погрожує підірвати себе нібито на релігійному підґрунті.

Поліція одразу ж перекрила рух по шосе і оточила блокпост. Більше двох годин тривали переговори і в кінці кінців чоловіка умовили вийти з автомобіля і здатися правоохоронцям.

Його затримали - відомо, що це 33-річний громадянин України. Вибухівки у нього не знайшли. В його сумці було чимало книг на релігійну тематику. Чого саме чоловік хотів, у поліції поки не кажуть. З ним проводять слідчі дії. Рух біля КПП вже відновили.