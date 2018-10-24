этот материал доступен на русском

На контрольно-пропускному пункті "Гоптівка" чоловік замкнувся в авто і погрожував підірвати себе (відео)

13:16, 24 жовтня 2018
Інциденти
214 0
Поліція одразу перекрила рух по шосе і оточила блокпост \ galleryua.com

Читайте такожНа Харківщині прикордонники затримали жителя Луганщини, який намагався вивезти до РФ 21 кг наркотиків

Як йдеться в сюжеті ТСН, за даними поліції в пів на десяту ранку до блокпосту під'їхало таксі, з нього вийшов водій і повідомив поліції, що в салоні його машини знаходиться чоловік, який погрожує підірвати себе нібито на релігійному підґрунті.

Поліція одразу ж перекрила рух по шосе і оточила блокпост. Більше двох годин тривали переговори і в кінці кінців чоловіка умовили вийти з автомобіля і здатися правоохоронцям.

Його затримали - відомо, що це 33-річний громадянин України. Вибухівки у нього не знайшли. В його сумці було чимало книг на релігійну тематику. Чого саме чоловік хотів, у поліції поки не кажуть. З ним проводять слідчі дії. Рух біля КПП вже відновили.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #погрози#вибухівка#пункт пропуску Гоптівка