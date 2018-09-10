Водії "евроблях" відвоювали у прикордонників двох товаришів в КПП "Гоптівка"

Відкрито кримінальне виробництво за ст. 342 Кримінального кодексу.

Водії автомобілів на іноземних номерах, які об'єдналися в рух "Авто Євро Сила" влаштували безлади з прикордонниками у пункті пропуску "Гоптівка" в Харківській області.

На сайті Держприкордонслужби повідомляється, що за кілька годин до цього на виїзд з країни прибули два автомобіля Volkswagen польської реєстрації під керуванням громадян України. Вони пройшли всі види контролю, після чого вирішили розвернутися в нейтральній смузі і пройти у зворотному напрямку.

Прикордонники заявили, що в такому випадку інформація про перетин кордону анулюється.

Читайте також"Євробляхи" в Україні: найбільше авто завозять з Польщі (інфографіка)

Це спровокувало скандал, і водіїв затримали для складання адмінпротоколу за ст. 202 (порушення режимних правил в КПВВ) і ст. 185-10 (злісна непокора прикордоннику) КУпАП.

АЕС викликали на підмогу інших водіїв. Вони прибули на пункт пропуску і почали блокувати роботу прикордонників з вимогою зустрітися з затриманими.

Даний інцидент привів до відкриття кримінального провадження за статтею 342 Кримінального кодексу - опір працівникові влади.

Читайте такожБільшість українців считают, що податки на "євробляхи" потрібно зменшити - опитування (інфографіка)

На сайті харківського відділення АЕС говориться, що водіїв-порушників "відбили" у прикордонників.

"Двох українців, які хотіли розвернутися на нейтральній території, поклали обличчям в асфальт, наділи наручники і завдали фізичних каліцтв, плюс зіпсували майно! Затримали без підстав більш ніж на 6 годин! Не допускали адвокатів, хамили і вели себе дуже зухвало. На заклик про допомогу виїхав актив АЄС Харкова. Хлопців звільнили, готуємо позовну заяву! Для тих, хто не розуміє, що саме сталося. Була грубо порушена Стаття 33 Конституції України. Ніхто не може обмежити вільне пересування громадянина України, право вільно залишати територію України. Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну", - так описали інцидент в організації "євробляхерів".