Смертельна ДТП з українськими спортсменами: з'явилися дані про стан вцілілого чемпіона

Жох отямився ще в реанімаційному автомобілі.

Унаслідок ДТП під Рівним, в якій загинув український спортсмен, чемпіон світу та Європи з армспорту Андрій Пушкар, серйозні травми отримав ще один спортсмен - Олег Жох.

На сторінці "Армрестлінг" забороненої соцмережі ВКонтакте йдеться, що спортсмен у комі.

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"Переламана ліва рука в двох місцях. Підтвердилася гематома на голові й сильне забиття легенів. Ще в реанімаційному автомобілі отямився, але це, швидше за все, від шоку. Лікарі кажуть, є шанс вижити Олегу", - йдеться у повідомленні.

Олег Жох - чинний чемпіон світу з армспорту на ліву руку у ваговій категорії до 70 кг, майстер спорту міжнародного класу, заслужений майстер спорту України.

Як повідомляв УНІАН, 14 листопада у ДТП загинув спортсмен з Тернопільщини, чемпіон світу і Європи з армрестлінгу Андрій Пушкар.