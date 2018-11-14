На Рівненщині у ДТП загинув чемпіон світу та Європи з армреслінгу Андрій Пушкар (фото)

Факт загиблі спортсмена з Тернопільщини підтвердив начальник управління фізичної культури та спорту ТОДА Віктор Мацикур.

У ДТП загинув спортсмен з Тернопільщини, чемпіон світу та Європи з армреслінгу Андрій Пушкар.

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Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Рівненській області, аварія сталася на автодорозі «Київ-Чоп» сьогодні 14 листопада близько 15 год.

Встановлено, що на автодорозі між селами Гаї-Лев’ятинські та Крупець 26-річний житель Острозького району, відомий український спортсмен, за попередньою інформацією, водій автомобіля «Citroen», не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із вантажівкою, під керуванням 30-річного жителя Чернівецької області.

Унаслідок ДТП водія фургона доставили до медзакладу у тяжкому стані.

У салоні фургону перебувало ще двоє пасажирів: батько водія, 50-річний житель Острозького району та 33-річний спортсмен із Тернопільщини. Вони отримали травми несумісні з життям.

На місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та рятувальники.

Як повідомляють ЗМІ Тернополя, у ДТП загинув чемпіон світу та Європи з армреслінгу Андрій Пушкар.

Факт загиблі Пушкаря на своїй сторінці в соцмережі Facebook підтвердив начальник управління фізичної культури та спорту ТОДА Віктор Мацикур.

«Андрію, ти назавжди в моїй пам'яті. Як Людина, як неймовірний Талант, як вірний Друг. Спочивай з миром. А ми пам'ятатимем!», – написав він.