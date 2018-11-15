У Львові швидка в’їхала в огорожу підземного переходу

Внаслідок ДТП троє людей постраждали, водій швидкої не впорався з керуванням і в’їхав в огорожу підземного переходу.

У Львові, сьогодні, 15 листопада, у дорожньо-транспортну пригоду потрапив автомобіль швидкої медичної допомоги, внаслідок чого постраждали двоє пасажирів.

Про це повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 04.00, на вулиці Стрийській у Львові.

«56-річний водій карети швидкої медичної допомоги не впорався з керуванням та скоїв наїзд на перешкоду - на огорожу підземного переходу. Для надання медичної допомоги у лікарню доставлені двоє пасажирів автомобіля – 42-річна жінка та 64-річний чоловік. Їх діагнози уточнюються. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - повідомили у Нацполіції області.

Читайте такожСмертельна ДТП з українськими спортсменами: з'явилися дані про стан вцілілого чемпіона

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook, координатор громадської організації «Варта 1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, автомобіль швидкої допомоги «на перехресті Стрийська - Володимира Великого «влетів» в підземний перехід. Станом на 07:00, автомобіль швидкої забрали, місце зіткнення прибрали».

За інформацією Зінкевича, внаслідок ДТП постраждали жінка-лікар, водій швидкої допомоги та ще один чоловік – працівник медичної бригади.

«Загалом, троє потерпілих. Всі – з бригади швидкої допомоги», - повідомив Зінкевич.

Раніше у Києві через снігопад сталося майже 300 ДТП.