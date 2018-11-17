У центрі Києва загорілося будівництво: чорний дим затягнув небо (відео, фото)
13:24, 17 листопада 2018Інциденти
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Загорілася будка охоронця і приміщення працівників.
У Києві на бульварі Дружби народів загорілося будівництво / фото Олександр Калінчук / Інформатор
У Києві на бульварі Дружби Народів,15 на будівництві сталася пожежа. Загорілася будка охоронця і приміщення працівників. Чорні клуби диму затягнули небо, налякавши жителів столиці.
Займання сталося близько 10:30, повідомляє "Інформатор".
фото Олександр Калінчук / Інформатор
За словами поліції, попередньо ніхто не постраждав. Де саме і від чого сталося загоряння, поки що не відомо — це згодом встановить слідство. Роботу будівництва інцидент не зупинив.
фото Олександр Калінчук / Інформатор
За 20 хвилин пожежникам вдалося локалізувати вогонь, рятувальники запевнили, що незабаром його буде ліквідовано. На місці працюють карета швидкої допомоги, кілька пожежних машин і екіпаж поліції.
Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в Києві на Оболоні горів 25-поверховий будинок.
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