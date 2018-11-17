У центрі Києва загорілося будівництво: чорний дим затягнув небо (відео, фото)

Загорілася будка охоронця і приміщення працівників.

У Києві на бульварі Дружби Народів,15 на будівництві сталася пожежа. Загорілася будка охоронця і приміщення працівників. Чорні клуби диму затягнули небо, налякавши жителів столиці.

Займання сталося близько 10:30, повідомляє "Інформатор".

За словами поліції, попередньо ніхто не постраждав. Де саме і від чого сталося загоряння, поки що не відомо — це згодом встановить слідство. Роботу будівництва інцидент не зупинив.

За 20 хвилин пожежникам вдалося локалізувати вогонь, рятувальники запевнили, що незабаром його буде ліквідовано. На місці працюють карета швидкої допомоги, кілька пожежних машин і екіпаж поліції.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада в Києві на Оболоні горів 25-поверховий будинок.