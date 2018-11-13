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У Києві на Оболоні горить 25-поверховий будинок (відео)

17:27, 13 листопада 2018
Інциденти
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Рятувальники евакуювали з будинку 40 осіб / Фото ДСНС Київ

Інформація про пожежу у багатоповерхівці надійшла сьогодні, 13 листопада, о 15:23.

За попередньою інформацією, горять кабелі з п'ятого по останній поверхи будівлі. Вогонь розповсюдився також на одну із квартир на 20-му поверсі. З приміщення евакуйовано 40 чоловік, врятовано 2 людини, з яких одна дитина.

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Станом на 16:55 пожежу було локалізовано, ліквідація продовжується. Наразі на місці працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 65 чоловік особового складу.

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Теги: #Київ#пожежа