У Києві на Оболоні горить 25-поверховий будинок (відео)

За даними рятувальників, горять кабелі з п'ятого по останній поверхи будівлі.

У Києві на проспекті Героїв Сталінграда, 2-Д горить 25-поверховий житловий будинок. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Києві.

Інформація про пожежу у багатоповерхівці надійшла сьогодні, 13 листопада, о 15:23.

За попередньою інформацією, горять кабелі з п'ятого по останній поверхи будівлі. Вогонь розповсюдився також на одну із квартир на 20-му поверсі. З приміщення евакуйовано 40 чоловік, врятовано 2 людини, з яких одна дитина.

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Станом на 16:55 пожежу було локалізовано, ліквідація продовжується. Наразі на місці працює 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки та близько 65 чоловік особового складу.