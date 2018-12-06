У Києві 83-річний пенсіонер викинувся з 7 поверху (фото)
12:00, 06 грудня 2018Інциденти
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Тиждень тому пенсіонер переніс інсульт.
У Києві пенсіонер вкоротив собі віку, вистрибнувши з 7 поверху / фото Андрій Шматов / Інформатор
У Голосіївському районі Києва чоловік викинувся з вікна своєї квартири. Він помер до приїзду швидкої допомоги. Загиблому було 83 роки.
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Інцидент стався за адресою вулиця Михайла Ломоносова, 27, повідомляє "Інформатор"
Тіло виявили близько 8:00. Сусіди загиблого розповіли, що пенсіонер переніс інсульт близько тижня тому. Разом із загиблим в квартирі проживали невістка і онук. На місце події приїхала дочка загиблого. Мешканці будинку відгукуються про чоловіка добре і кажуть, що він не мав шкідливих звичок.
На місці події працював наряд поліції. Деталі та причини трагедії з'ясовують правоохоронні органи.
Тіло пенсіонера виявили близько 8.00 / фото Андрій Шматов / Інформатор
Як повідомляв УНІАН, у Києві через цькування на роботі викинувся з вікна молодий хімік.
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