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У Києві 83-річний пенсіонер викинувся з 7 поверху (фото)

12:00, 06 грудня 2018
Інциденти
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У Києві пенсіонер вкоротив собі віку, вистрибнувши з 7 поверху / фото Андрій Шматов / Інформатор

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Інцидент стався за адресою вулиця Михайла Ломоносова, 27, повідомляє "Інформатор"

Тіло виявили близько 8:00. Сусіди загиблого розповіли, що пенсіонер переніс інсульт близько тижня тому. Разом із загиблим в квартирі проживали невістка і онук. На місце події приїхала дочка загиблого. Мешканці будинку відгукуються про чоловіка добре і кажуть, що він не мав шкідливих звичок.

На місці події працював наряд поліції. Деталі та причини трагедії з'ясовують правоохоронні органи.

Тіло пенсіонера виявили близько 8.00 / фото Андрій Шматов / Інформатор

Як повідомляв УНІАН, у Києві через цькування на роботі викинувся з вікна молодий хімік.

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Теги: #Київ#самогубство#пенсіонер