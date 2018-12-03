У Києві викинувся з вікна молодий хімік (фото)

За словами матері загиблого, причиною його вчинку стало цькування на роботі.

На вулиці Олійника в Києві 27-річний чоловік викинувся з 14 поверху житлового будинку. Від отриманих травм він помер на місці.

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Як повідомляє «Информатор», інцидент стався близько 9:10 ранку. Біля тіла загиблого знаходилися його дружина та матір. Матір загиблого в стані істерики кричала, що її син - хімік, займався наукою і працював в одному з інститутів Києва.

За її словами, причиною його вчинку стала цькування на роботі. Через надмірні вимоги керівництва загиблий останнім часом практично не спав.

Жінку намагалася заспокоїти молода невістка, їй також надали допомогу медики. На місці працював екіпаж патрульної поліції, слідчо-оперативна група та «швидка». Деталі трагічної пригоди встановить слідство.

Раніше у Києві чоловік зарізав двох жінок і вистрибнув з вікна.