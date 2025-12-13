Ердоган після зустрічі з Путіним: Мир між Україною і Росією не такий далекий

Турецький лідер вважає, що навіть обмежене перемир’я, щоб не бити по енергетичним об’єктам, може принести вигоду як Україні, так і Росії.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що досягнення миру не є таким далеким. Як повідомляє Reuters, про це турецький президент заявив після повернення із зустрічі з ініціатором війни Володимиром Путіним.

Зокрема, Ердоган висловив сподівання обговорити тему мирного плану між Україною і Росією з президентом США Дональдом Трампом. Водночас, турецький лідер додав, що "мир не такий далекий".

Як повідомили в офісі президента Туреччини, Ердоган 12 грудня зустрівся з Путіним в Туркменістані. Вони дали оцінку "всебічним мирним зусиллям" з припинення війни.

У цьому зв’язку, Туреччина знову підтвердила свою готовність підтримати мирні зусилля.

"Після цієї зустрічі з Путіним, ми також сподіваємось отримати можливість обговорити мирний план з президентом США Трампом. Мир не такий далекий. Ми це бачимо", - заявив Ердоган.

У п’ятницю Ердоган повідомив Путіну, що обмежений режим припинення вогню у війні, особливо зосереджений на енергетичних об’єктах і портах, може бути вигідним.

"Чорне море не слід розглядати як поле битви. Така ситуація лише нашкодить Росії і Україні. Усі потребують безпечного судноплавства у Чорному морі. Це має бути забезпечено", - заявив окремо президент Туреччини.

"Мирний план" США - останні новини

Нагадаємо, що за даними Axios, адміністрація Дональда Трампа готова надати Україні гарантії на основі статті 5 НАТО, які будуть схвалені Конгресом і матимуть обов'язкову юридичну силу. Водночас, США прагнуть від України відмови від тої частини Донеччину, яку російські загарбники не можуть окупувати силою.

За даними Bloomberg, в Європі вбачають в американському проєкті мирного плану "троянського коня". Зокрема, Росія може використати цей план для підготовки нового вторгнення.

Трамп нещодавно заявив про "значний прогрес" у зусиллях з пошуку шляхів до миру і що "скоро стане відомо", чи зможе американський мирний план працювати.

