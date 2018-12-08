У Житомирі "швидка" та ще одна автівка в'їхали у будинок: травмовано 8 людей (фото, відео)
У Житомирі внаслідок ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги постраждали 8 людей.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції у Житомирській області, аварія сталася сьогодні у Житомирі на перехресті вулиць Мазепи та Домбровського.
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Попередньо, автомобіль швидкої допомоги, що рухався з проблисковими маячками вулицею Домбровського, здійснив зіткнення з автомобілем Hyundai Santa Fe, що рухався вулицею І.Мазепи. Після цього обидва автомобілі в’їхали у будинок.
У результаті травми отримали 8 людей - водії та пасажири транспортних засобів. Їх було доставлено до лікувальних закладів м. Житомира. Характер травм постраждалих встановлюється.
Нині поліцейські з’ясовують всі причини та обставини події в рамках відкритого кримінального провадження.
Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДСНС у Житомирській області, під час аварії водія автомобіля Hyundai затиснуло конструкціями автівки і його довелося вирізати спеціальною технікою.
"Від удару водій Hyundai опинився затиснутим конструкціями. За допомогою бензоріза та гідравлічного інструменту рятувальники розрізали водійські дверцята та деблокували чоловіка», – зазначили у відомстві.
Як повідомляв УНІАН, під Києвом внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей, в тому числі – діти.