У новому світовому порядку Трампа Європа не відіграє ролі ніде, крім України, - Politico

Останні події показали, що для Білого дому байдуже бути хорошим союзником Європи, і, на думку критиків блоку, неактуальність ЄС для нового світового порядку Трампа очевидна. Однак європейські лідери та чиновники досі так і не обговорили на стратегічному рівні нову дистанцію Америки від своїх раніше близьких союзників, і головна причина – війна в Україні, пише Politico.

"Причина, через яку у нас не було повномасштабного обговорення цього питання, – Україна", – сказав один з європейських чиновників у коментарі виданню.

Україна у всій цій історії

Європі необхідна американська підтримка для досягнення прийнятного перемир'я в Україні, вказує Politico.

Цього тижня зустріч союзників України в так званій коаліції бажаючих наблизилася до плану, в рамках якого США забезпечать військову підтримку для гарантування будь-якої мирної угоди. Однак у спільній заяві понад 30 урядів, прийнятій на зустрічі, були відсутні конкретні деталі про роль Америки, і вона не була підписана представниками Трампа.

"Відчуження Трампа на даному етапі було б ризикованим для союзників України в ЄС і за його межами", - пише видання.

При цьому головне питання полягає в тому, що навіть якщо Трампа вдасться переконати підтримати Європу, відмовитися від Гренландії і направити американські війська для спостереження за миром в Україні, чи буде це довготривалим, зазначає видання:

"Дипломати як і раніше сумніваються в тому, наскільки цінним буде підпис Америки під мирним договором, що гарантує безпеку України, коли Трамп готовий робити все, що йому заманеться".

Неактуальність ЄС для нового світового порядку Трампа

У Газі ЄС не має жодної перспективної ролі в будь-якій новій мирній раді, яка могла б керувати сектором відповідно до плану Трампа про припинення вогню, незважаючи на те, що він є найбільшим донором допомоги. У той час як іранські протестувальники прагнуть повалити режим у Тегерані, лідери ЄС пропонують лише теплі слова.

"Європа збилася з шляху, і я не впевнений, що вона може відігравати будь-яку роль десь у світі, крім України", – сказав один високопоставлений дипломат з-за меж ЄС.

Дипломат назвав особливою слабкістю ЄС "розбіжності" на вищому рівні. Наприклад, жодна людина не виступає від імені Європи з питань зовнішньої політики, і лідери ЄС випустили окремі заяви у відповідь на операцію США по поваленню Мадуро. Одна заява надійшла від президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, інша – від Антоніу Кости, президента Європейської ради, і третя – від Кайї Каллас, яка обіймає офіційну посаду "високого представника" і є головним дипломатом ЄС.

При цьому заяву Каллас, що закликає до "спокою і стриманості" та поваги до "принципів" міжнародного права, в підсумку підписали тільки 26 держав-членів ЄС, а Угорщина відмовилася приєднатися.

"Який вплив ми можемо чинити на Росію, якщо не заперечуємо проти дій США у Венесуелі?", – запитав інший європейський дипломат.

Трамп і Європа

Раніше Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть опинитися перед необхідністю вибирати між реалізацією планів щодо Гренландії та збереженням НАТО. Він дав зрозуміти, що вважає НАТО практично недієздатним без провідної ролі США.

Також ЗМІ писали, що саміт "Великої сімки" (G7) перенесли на день, щоб президент США Дональд Трамп міг відсвяткувати свій день народження.

