Європа безсила: ніхто не може зупинити Трампа на шляху до Гренландії, - CNN

Адміністрація Трампа загрожує анексією Гренландії, ставлячи Європу перед безпрецедентною кризою НАТО та обмежуючи її дипломатичні можливості.

Повернення Дональда Трампа до Білого дому створило для Європи безпрецедентну дипломатичну кризу. Погрози адміністрації США анексувати Гренландію ставлять під сумнів основи колективної безпеки НАТО, пише CNN.

Білий дім заявив, що президент розглядає "низку варіантів" придбання Гренландії, включно з використанням військових засобів. Заступник керівника апарату Трампа Стівен Міллер прямо зазначив каналу:

"Ми наддержава… і збираємося поводитися як наддержава".

У Копенгагені спалахнула тривога: прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен наголосила, що військовий напад США на країну-члена НАТО підриває саму систему колективної безпеки, закладену після Другої світової війни.

Відео дня

Водночас європейські лідери, особливо у Парижі та Лондоні, публічно утримуються від критики США, оскільки адміністрація Трампа залишається ключовим союзником у питанні військової та дипломатичної підтримки України.

Політичні експерти наголошують, що Європа майже не має важелів впливу на США. Муджтаба Рахман з Eurasia Group пояснив:

"Багато європейських лідерів хочуть виступити жорстко, але просто не можуть, бо дуже довго передавали свою безпеку на аутсорсинг Америці".

Деякі європейські політики закликають до радикальніших кроків. Французький депутат Рафаель Глюксманн пропонує створити постійну військову базу ЄС у Гренландії, щоб надіслати Трампу "сильний сигнал". Водночас старший аналітик Європейської ради з міжнародних відносин Майда Руге вважає, що ефективнішим буде політичне та економічне стримування, а не військове протистояння.

Опитування YouGov показало, що 72% американців проти застосування сили для анексії Гренландії, і лише 7% підтримують такий сценарій.

Гренландія в центрі уваги - головні новини

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Дональда Трампа обговорює "низку варіантів" придбання Гренландії. Використання американських збройних сил не виключається.

Трамп вважає Гренландію "пріоритетом національної безпеки США" та ключовим елементом стримування супротивників в Арктичному регіоні.

Sky News зазначило, що Трамп дійсно налаштований захопити Гренландію. Ба більше, Європа і Канада занадто слабкі, щоб його зупинити.

Вас також можуть зацікавити новини: