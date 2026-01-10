Велика Британія витратить $270 мільйонів на підготовку військ до розгортання в Україні

Наразі чисельність британського контингенту не підтверджена. Однак джерела стверджують, що вона може становити до 7500 військових.

Велика Британія виділить $270 млн на фінансування підготовки до розгортання військ в Україні.

Нагадаємо, це сталося після того, як цього тижня країна пообіцяла Україні відправити своїх миротворців у разі припинення вогню.

Як пише Reuters, відвідавши Київ, міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що гроші будуть витрачені на модернізацію транспортних засобів і систем зв'язку, а також на захист від дронів і на забезпечення готовності миротворців до розгортання.

"Ми різко збільшуємо інвестиції в підготовку, забезпечуючи готовність британських збройних сил до розгортання... в Україні, оскільки безпека України означає безпеку Великлй Британії", - прокоментував Гілі.

Примітно, що ця заява з'явилася на тлі новин про те, що РФ завдала удару по Україні потужною гіперзвуковою ракетою "Орєшнік", що, на думку європейських союзників Києва, було спробою залякати їх і відмовити від підтримки України.

Гілі, який побував на місці прильоту дрона в багатоповерхівку на Дарниці, заявив, що фінансування підготовки миротворців показує, що уряд "нарощує інвестиції" в допомогу Україні.

"Ці капітальні витрати фінансуються з основного оборонного бюджету і посилають чіткий сигнал союзникам і противникам про намір Великої Британії очолити багатонаціональні сили і виконати обіцянки щодо забезпечення миру в Україні", - йдеться в заяві Міністерства оборони.

Крім того, Гілі повідомив, що випуск безпілотників-перехоплювачів "Восьминіг", створених на базі української розробки, але вироблених у Великій Британії, розпочнеться в січні.

Передбачається, що Велика Британія щомісяця відправлятиме тисячі таких безпілотників ЗСУ, щоб допомогти захиститися від російських повітряних атак.

Британські миротворці в Україні

Як зазначило видання The Telegraph, наразі чисельність британського контингенту не підтверджена. Однак джерела стверджують, що вона може становити до 7500 військових, хоча це заперечується, оскільки деякі чиновники британського Міноборони хочуть, щоб контингент був меншим.

Критики побоюються, що Великій Британії буде важко підтримувати таку місію, оскільки армія скоротилася до найменшого розміру за більш ніж 200 років, налічуючи близько 71 тис. повністю підготовлених, штатних солдатів.

Колишній глава армії Лорд Даннатт заявив, що Великій Британії потрібно набрати як мінімум 10 тис. військовослужбовців, щоб достатньо збільшити чисельність для підтримки "безстрокової" миротворчої місії в Україні.

Дата розгортання контингенту поки не визначена, вона залежить від згоди російського диктатора Володимира Путіна на припинення вогню.

"Схоже, це малоймовірно найближчим часом", - констатувало видання.

Миротворці в Україні: новини

Як повідомляв УНІАН, у разі припинення вогню чисельність миротворчого контингенту в Україні може налічувати до 20 тис. осіб.

Згідно з планами, основну частину військ повинні надати Франція і Велика Британія, які будуть відповідати за наземний і повітряний компоненти. Туреччина дала зрозуміти, що візьме на себе відповідальність за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі.

