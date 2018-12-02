Під Києвом внаслідок ДТП постраждали п'ятеро людей, в тому числі – діти

Наразі усі обставини цієї події, а також характер травм постраждалих встановлюють правоохоронці.

На Житомирській трасі сталася аварія з перекиданням автомобіля на дах, внаслідок якої постраждали п'ятеро людей, в тому числі - діти.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє засновник dtp.kiev.ua Владислав Антонов у Facebook.

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Згідно повідомлення, 2 грудня, близько 09:45 на Житомирській трасі неподалік Гурівщини Києво-Святошинського району сталася ДТП: машину, в якій знаходилися маленькі діти, занесло в кювет і перекинуло.

"Серйозне ДТП з постраждалими на 40-му кілометрі Житомирської траси, або "Київ - Чоп". Водій автомобіля Audi реєстрації черкаської області вилетів з дороги допустив перекидання автомобіля на дах. Лише дивом обійшлося без важких травм. У салоні автомобіля було троє дорослих і двоє дітей" , - йдеться в повідомленні.

Наразі усі обставини цієї події, а також характер травм постраждалих встановлюють правоохоронці, які працюють на місці події.