В Україні масово затримуються поїзди через негоду: перелік маршрутів

В "Укрзалізниці" підкреслили, що час запізнень орієнтовний та може змінюватися.

Щонайменше 14 пасажирських поїздів зараз курсують із затримками від 1 до 3 годин через аномальні погодні умови, однак "Укрзалізниця" поступово зменшує час затримки низки поїздів.

Як повідомляє пресслужба перевізника, оборотні рейси відправлятимуться з їхнього початкового пункту з орієнтовними відхиленнями від графіку, які менші, за ті, що були попередньої доби.

Як курсуватимуть поїзди:

№ 219 Дніпро–Київ +3 години;

№ 109/110 Івано-Франківськ–Херсон +2 години;

№ 144 Рахів–Суми +1 година;

№ 47/48 Чоп–Барвінкове +1 година;

№ 706 Пшемисль–Київ +1 година;

№ 59/60 Чоп–Київ +1:30;

№ 58/57 Ясіня–Київ +1 година;

№ 6/5 Ясіня–Запоріжжя +1:30;

№ 129/130-131/132 Ужгород–Полтава, Кременчук +1 година;

№ 33/34 Івано-Франківськ – Кривий Ріг +1:30;

№ 107/108 Солотвино–Київ +1 година;

№ 177/178 Івано-Франківськ–Київ +2 години;

№ 771 Київ–Хмельницький +1:30;

№ 88/87 Запоріжжя–Ковель +1 година.

В УЗ підкреслили, що час запізнень орієнтовний та може змінюватися. У компанії просять пасажирів уважно слухати оголошення на вокзалах та слідкувати за сповіщеннями в застосунку "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" - останні новини

Раніше повідомлялось, що УЗ тимчасово відклала відкриття продажу квитків на поїзди, що курсуватимуть після 21 січня. Це пояснили необхідністю перегляду розкладу руху.

Однак пізніше залізнична компанія відкрила продаж квитків на поїзди відправленням з 22 січня. Квитки надходитимуть у продаж поступово.

7 січня стало відомо, що УЗ запустила пілотний проєкт підключення до інтернету поїздів далекого сполучення. В тестовому режимі обладнали доступом до Wi-Fi один із флагманських поїздів сполученням Київ-Рахів.

