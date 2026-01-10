Україна і США готують угоду про вільну торгівлю: Зеленський розкрив деталі

Київ розраховує на угоду зі США як частину плану відновлення після війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що обговорює зі США можливість укладення угоди про вільну торгівлю з нульовими тарифами, яка має стати частиною ширшого плану економічного відновлення країни після війни.

В інтерв’ю Bloomberg Зеленський повідомив, що запропонована угода передбачає нульові тарифи у торгівлі зі США та може поширюватися на окремі промислово розвинені регіони України. За його словами, це дасть Києву "дуже серйозні переваги" перед сусідніми країнами та здатне залучити іноземні інвестиції і бізнес.

"Це може стати додатковою гарантією економічної безпеки", – наголосив президент, додавши, що деталі пропозиції він планує обговорити безпосередньо з президентом США Дональдом Трампом.

Заяви Зеленського пролунали після доповіді головного українського переговірника Рустема Умєрова, який провів телефонні розмови зі спецпосланцями Трампа – Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами президента, американська сторона також контактувала з Росією "у певному форматі", хоча подальші кроки поки залишаються незрозумілими.

Зеленський зазначив, що Україна вже передала США свої зауваження щодо територіальних пропозицій, які мають бути доведені до російської сторони. Він очікує відповіді Москви на 20-пунктову рамкову угоду до завершення переговорів із Вашингтоном щодо гарантій безпеки та плану відновлення – це може статися вже наприкінці місяця.

Президент також підтвердив плани зустрітися з Трампом або у США, або під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Я не хочу, щоб усе зводилося до обіцянок "відреагувати", – сказав Зеленський. – Я справді хочу чогось більш конкретного".

Окремо він повідомив, що Україна розглядає запропоновану США ідею створення локальної вільної економічної зони вздовж потенційної лінії розмежування після можливого перемир’я. За його словами, це складний, але "справедливий" формат, який може стати компромісом і дозволити нормальне життя в окремих районах Донбасу.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна ніколи не визнає окуповані території російськими, навіть якщо повернення повного суверенітету потребуватиме часу.

Президент також закликав США до більш системної відповіді на російську агресію, зазначивши, що Київ досі не отримав усіх обіцяних систем ППО Patriot і боєприпасів. Його заява прозвучала на тлі масованого ракетного удару Росії, внаслідок якого частина Києва залишилася без світла, тепла й води.

"Не можна росіянам демонструвати те, що вони хочуть бачити і чути", – підсумував Зеленський.

Україна і США - Зеленський і Трамп знову зустрінуться

Як повідомляв УНІАН, Зеленський проведе ще одну зустріч із Трампом найближчим часом для фіналізації угоди про гарантії безпеки. Джерела видання Axios стверджують, що одним із варіантів зустрічі може бути візит Зеленського безпосередньо до США, інший - на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який запланований на період з 19 по 23 січня.

Паралельно посланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер у Парижі зустрілися зі спецпосланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим. Сторони говорили про план США щодо завершення російсько-української війни.

