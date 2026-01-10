Чому РФ обрала Львівську область для удару 'Орєшніком': пояснення ISW

Удар "Орєшніком" спрямований на те, щоб відлякати західні країни від надання військової підтримки Україні.

Росія обрала ціллю для удару балістичною ракетою "Орєшнік" саме Львівську область, щоб відлякати Європу і Сполучені Штати від надання Україні гарантій безпеки. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

В ISW нагадують, що Міністерство оборони Росії намагалося виправдати удар як відповідь на нібито атаку українських дронів по резиденції президента Росії Володимира Путіна на Валдаї в ніч з 28 на 29 грудня. Однак ЦРУ встановило, що спроби удару по резиденції Путіна не було.

Таким чином, удар "Орєшніком", ймовірно, був частиною ядерного брязкання Росії і спрямований на те, щоб відлякати західні країни від надання військової підтримки Україні, зокрема, від розгортання військ на Україні в рамках мирної угоди.

Відео дня

Аналітики нагадують, що коаліція бажаючих працює над завершенням деталей гарантій безпеки для післявоєнної України, включаючи розгортання багатонаціональних сил безпеки. Однак Кремль неодноразово заявляв, що подібні західні гарантії безпеки були б "неприйнятними" для Росії і що іноземні війська були б "законними" цілями для російських військових:

"Застосування ракети, здатної нести ядерний заряд і маючої багатозарядну боєголовку, по західній частині України, ймовірно, було спрямовано на те, щоб залякати "Коаліцію бажаючих" і стримати розгортання таких військ".

В ISW також нагадують, що Кремль у минулому також використовував "Орєшнік" для проведення показових ударів, щоб відбити у Заходу бажання надавати військову підтримку Україні

Так, перше застосування ракети "Орєшнік" проти України в листопаді 2024 року Росія представила як пряму відповідь на удари українських ракет ATACMS і "Storm Shadow" по військових об'єктах в Росії.

Удар "Орєшніком" по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 9 січня армія РФ завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України. Зокрема, були атаковані Київ і Львівська область, по якій вдарила балістична ракета "Орєшнік".

Військовий експерт Юрій Федоров припустив, яка мета була у "Орєшніка". На його думку, Росія завдала удару, щоб, ймовірно, влучити по газовому сховищу і чинити психологічний тиск на Україну та її західних союзників, адже ця ракета сприймається "як щось жахливе, як якась зброя мало не "Судного дня".

Вас також можуть зацікавити новини: