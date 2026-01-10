Зеленський: Я не проти, щоб Європа розмовляла з Росією, але є умова

Президент України заявив, що контакти з Кремлем можливі лише за умови тиску та реальних гарантій безпеки.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не заперечує проти відновлення діалогу між європейськими країнами та Росією, якщо Москва усвідомлює серйозність переговорів і їхні наслідки.

Про це український лідер заявив в інтервʼю Bloomberg, коментуючи заяви європейських лідерів про необхідність поновлення контактів із Кремлем, Зеленський наголосив, що такий діалог можливий лише за чітких умов.

"Я не проти того, щоб Європа розмовляла з Росією, особливо зараз, коли є тиск з боку США, і Європа почала говорити про гарантії безпеки", – сказав Зеленський.

Він додав, що переговорний процес входить у вирішальну фазу, хоча його остаточний формат поки що залишається невизначеним.

"Ми рухаємося до завершального етапу, навіть якщо ще не знаємо, як він виглядатиме", – зазначив Зеленський.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, у грудні президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Європа повинна відновити прямі переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним, якщо зусилля США щодо досягнення мирної угоди для України зазнають невдачі.

Окремо Макрон поскаржився, що зараз глави європейських держав та урядів виключені з мирних переговорів з Росією, які очолює адміністрація США.

