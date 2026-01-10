Зеленський: Я не проти, щоб Європа розмовляла з Росією, але є умова

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не заперечує проти відновлення діалогу між європейськими країнами та Росією, якщо Москва усвідомлює серйозність переговорів і їхні наслідки.
Про це український лідер заявив в інтервʼю Bloomberg, коментуючи заяви європейських лідерів про необхідність поновлення контактів із Кремлем, Зеленський наголосив, що такий діалог можливий лише за чітких умов.
"Я не проти того, щоб Європа розмовляла з Росією, особливо зараз, коли є тиск з боку США, і Європа почала говорити про гарантії безпеки", – сказав Зеленський.
Він додав, що переговорний процес входить у вирішальну фазу, хоча його остаточний формат поки що залишається невизначеним.
"Ми рухаємося до завершального етапу, навіть якщо ще не знаємо, як він виглядатиме", – зазначив Зеленський.
Що передувало
Як повідомляв УНІАН, у грудні президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Європа повинна відновити прямі переговори з господарем Кремля Володимиром Путіним, якщо зусилля США щодо досягнення мирної угоди для України зазнають невдачі.
Окремо Макрон поскаржився, що зараз глави європейських держав та урядів виключені з мирних переговорів з Росією, які очолює адміністрація США.