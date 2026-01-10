Удар Росії по енергетиці: в Міненерго розповіли про ситуацію в Дніпрі та Києві

Також там назвали області, де наразі спостерігається найгірша ситуація з електроенергією.

Росія вночі 10 січня знову атакувала енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого постраждала Дніпропетровська область. Там без електропостачання залишилися понад 130 тис.ч споживачів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

Як додав голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа, у Кривому Розі та районі через удар ворожих дронів виникли пожежі, пошкоджена інфраструктура.

"Сталися відключення світла", - повідомив Ганжа.

За даними голови ОВА, інфраструктура пошкоджена і у Дніпрі. В обласному центрі та районі перебої з електропостачанням.

"Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики приступлять до відновлювальних робіт", - запевнив він.

Ситуація в Києві і області

У Києві та Київській області продовжуються роботи з відновлення стабільного електропостачання після попередньої атаки ворога. У столиці за добу вдалося повернути світло для понад 350 тис. споживачів.

Також через наслідки обстрілу попередньої доби досі без світла залишається близько 10 тис. споживачів на Київщині (переважно, у Броварському районі).

Зазначається, що через пошкодження мереж на лівобережжі Києва та в частині Київської області запроваджені аварійні відключення. Водночас на правобережжі столиці діють графіки погодинних відключень.

Ситуація зі свілом по країні

"У більшості регіонів України наразі застосовуються вимушені заходи обмеження - графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промисловості)", - зазначили в Міненерго.

Крім того, довгостроково знеструмленими внаслідок бойових дій по країні залишаються споживачі у прифронтових на прикордонних регіонах. Тут ситуація найважча, адже відновлення електропостачання ускладнене постійними бойовими діями.

Нічна атака РФ 9 січня - головні новини

Як писав УНІАН, половина Києва залишилась без теплопостачання внаслідок масованого російського обстрілу 9 січня. Через складну ситуацію мер міста Віталій Кличко навіть закликав киян виїхати з міста, якщо є така можливість.

Енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв повідомляв, що РФ сильно пошкодила найбільші київські теплоелектроцентралі – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6. За його словами, на час ремонту ті будинки, які отримували тепло з пошкоджених ТЕЦ, можуть опалюватися за тимчасовими схемами.

Ігнатьєв також попереджав, що в умовах стрімкого похолодання найближчими днями будинки без опалення ризикують перетворитися на холодильники.

