На Львівщині сталася ДТП за участі автобуса: один загиблий, п’ять постраждалих

За попередніми даними, водій автобуса під час обгону гужового транспорту виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем "Лада".

Поблизу села Станіславчик на Львівщині 9 грудня близько 18:30 зіткнулися рейсовий автобус та автомобіль «Лада», внаслідок чого одна особа загинула, ще п’ять постраждали.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Попередньо встановлено, що 52-річний житель міста Червоноград, водій пасажирського автобуса «Еталон», який здійснював рейс за маршрутом Броди - Червоноград, під час обгону гужового транспорту виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем «ВАЗ 21112» під керуванням 29-річного мешканця Радехівського району.

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В результаті ДТП водій легковика від отриманих травм загинув на місці автопригоди, п’ятеро пасажирів автобусу звернулися за медичною допомогою.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Скоєння злочину за цією статтею карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

На даний момент проводиться досудове розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирі внаслідок ДТП за участю автомобіля швидкої допомоги постраждали 8 людей.