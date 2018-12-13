У Києві через суперечку між пасажиром та водієм маршрутка врізалася в поліцейське авто
12:27, 13 грудня 2018Інциденти
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Зазначається, що водій обізвав пасажира "тварюкою" за те, що той барився з оплатою проїзду.
У Києві маршрутка зіткнулася з поліцейським авто / фото dtp.kiev.ua
У Києві на вулиці Драгоманова маршрутка з пасажирами зіткнулася з поліцейським мікроавтобусом.
Причиною стала суперечка між водієм маршрутки та її пасажиром, повідомляється в групі dtp.kiev.ua.
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Зазначається, що водій обізвав пасажира "тварюкою" за те, що той барився з оплатою проїзду.
"Звісно, громадськості це не сподобалося, і почалася словесна перепалка. В результаті водій здійснює ДТП. Було зіткнення, і зіткнення з поліцейською машиною", - йдеться в повідомленні.
Інформації про постраждалих немає.
Як повідомляв УНІАН, на Львівщині зіткнулися військова вантажівка і мікроавтобус, постраждали 7 осіб.
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