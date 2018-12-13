На Львівщині зіткнулися військова вантажівка і мікроавтобус, постраждали 7 людей (фото)

Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні близько 6.30 на автодорозі «Львів-Тернопіль» у Пустомитівському районі.

У передмісті Львова внаслідок зіткнення вантажного автомобіля КрАЗ з мікроавтобусом Volkswagen Transporter постраждало семеро людей, з них троє неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 13 грудня, близько 6.30 на автодорозі «Львів-Тернопіль» у Пустомитівському районі.

«Зіткнулись вантажний автомобіль КрАЗ та мікроавтобус Volkswagen Transporter T5. З місця зіткнення у медзаклад доставлено водія та пасажирів мікроавтобуса – усього сімох осіб, троє з яких – неповнолітні», - повідомили у поліції.

Як зазначається, на місці зіткнення працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини ДТП та особисті дані учасників події. Медики встановлюють діагнози постраждалим. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомив на своїй сторінці у Facebook координатор ГО «Варта-1», яка співпрацює з правоохоронцями, депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич, аварія сталася у передмісті Львова за участі військової вантажівки та пасажирського мікроавтобуса.

«На трасі Львів – Тернопіль, поблизу автозаправки WOG між селом Підгірне та містом Винники, трапилась ДТП за участі автомобіля КрАЗ (військовий) та мікроавтобусом Volkswagen Transporter T5. Внаслідок ДТП постраждали водій та пасажири мікроавтобуса», - повідомив Зінкевич.