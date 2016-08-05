На Івано-Франківщині автобус із Дніпра потрапив у ДТП: 10 постраждалих (відео)

Як повідомили УНІАН в управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області, 5 серпня о 05:22 у селі Нижнів Тлумацького району автобус Renault, який здійснював перевезення пасажирів за замовленням по маршруту «Дніпро – Тлумач Івано-Франківської області», зіткнувся з металевою опорою мосту через річку Дністер.

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Співробітники державної пожежно-рятувальної частини №5 р. Тлумач на місці події за допомогою гідравлічного інструменту деблокували водія і відключили клеми акумуляторної батареї.

До Тлумацької центральної районної лікарні госпіталізовані водій та 9 пасажирів з різними травмами. На місці ДТП надана медична допомога 5 пасажирам з легкими травмами. Всього в салоні автобуса перебувало близько 50 осіб.

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До ліквідації наслідків дорожньо-транспортної пригоди від Управління ДСНС в області було залучено 12 людей та 3 одиниці техніки.

Рятувальники ліквідовували наслідки ДТП. Постраждалим надається відповідна медична допомога.