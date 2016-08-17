У ДТП на Тернопільщині загинув киянин

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, аварія сталася сьогодні на трасі «Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече», поблизу села Оришківці Гусятинського району.

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Водій автомобіля «Мазда323», мешканець Києва, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу. Там автомобіль киянина зіткнувся спочатку з легківкою «Мазда 6», а після цього – з позашляховиком «Сан Йонг Рекстон».

Винуватець ДТП від отриманих травм помер на місці. Ще чотирьох учасників дорожньо-транспортної пригоди, серед яких шестирічна дівчинка, з численними травмами та переломами госпіталізовано до районної лікарні.

Відомості про подію внесено до ЄРДР згідно ч. 2 ст. 286 – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинили смерть потерпілого.