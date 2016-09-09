План "Перехоплення" в Києві: у поліції зв'язали викрадення 6-річної дитини з розлученням її батьків

13:54, 09 вересня 2016
Інциденти
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Викрадену вранці в п'ятницю, 9 вересня, 6-річної дитини досі не знайшли.

полиция дежурная часть / npu.gov.ua

Про це в ефірі телеканалу NewsOne повідомив начальник головного управління Національної поліції у Києві Андрій Крищенко.

Поліція працює, введений план "Перехоплення". За попередньою інформацією, батьки дитини - подружжя, які розлучаються, і, можливо, викрадачі дитини - друзі батька або ж сам батько.

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"Але це нічого не змінює. До встановлення місцезнаходження дитини будемо розслідувати", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, у Києві викрали дитину. Інцидент стався на Дніпровській набережній. Чоловік насильно посадив 6-річну дитину в автомобіль і зник. Автомобіль Volkswagen чорного кольору з номерами АІ 1133 СЕ.

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