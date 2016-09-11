П'яне ДТП: у Києві протаранили автомобіль з Савченко (фото, відео)
09:19, 11 вересня 2016Інциденти
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П'яний водій врізався в автомобіль, в якому перебувала народний депутат України Надія Савченко.
Жертв і постраждалих внаслідок аварії немає / dtp.kiev.ua
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
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Повідомляється, що машина, пасажиром якого була Савченко, зупинилася позаду автомобіля BMW, водій якого став міняти колесо.
У момент зупинки водій, який прямував у цьому ж ряду, не встиг відреагувати і протаранив машину Савченко. Жертв і постраждалих внаслідок аварії немає.
При оформленні ДТП поліцейські зафіксували 1,67 проміле алкоголю в крові водія, який став винуватцем події.
Фото: dtp.kiev.ua
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