П'яне ДТП: у Києві протаранили автомобіль з Савченко (фото, відео)

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Читайте також"Авто буквально розплющило": ЗМІ розповіли подробиці смертельної ДТП під Києвом та назвали ймовірну причину

Повідомляється, що машина, пасажиром якого була Савченко, зупинилася позаду автомобіля BMW, водій якого став міняти колесо.

У момент зупинки водій, який прямував у цьому ж ряду, не встиг відреагувати і протаранив машину Савченко. Жертв і постраждалих внаслідок аварії немає.

При оформленні ДТП поліцейські зафіксували 1,67 проміле алкоголю в крові водія, який став винуватцем події.