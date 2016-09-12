Стрілянину в одеському трамваї влаштував військовослужбовець (фото)

Про це повідомила заступник начальника відділу комунікації управління Нацполіції в Одеській області Анастасія Якубенко в ефірі телеканалу 112 Україна.

За її словами, військовий дістав пістолет травматичної дії і кілька разів вистрілив у бік компанії людей. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею "хуліганство".

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Вона повідомила, що одним з учасників конфлікту був військовослужбовець 1995-го року народження.

Як уточнює видання 0482 з посиланням на очевидців, в трамваї виник конфлікт між трьома хлопцями, один з них вийняв зброю і почав стріляти. Прибулим на місце поліцейським люди описали прикмети всіх учасників конфлікту. Пізніше патрульні їх затримали.

Пізніше в поліції уточнили, що внаслідок стрілянини постраждали дві людини.