У Києві п'яний водій розбив п'ять припаркованих авто (фото)
15:15, 12 вересня 2016Інциденти
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У Києві біля станції метро Мінська в понеділок, 12 вересня, з вини п'яного водія сталося масштабне ДТП.
На місці НП працюють кілька екіпажів патрульної поліції / dtp.kiev.ua
Водій Chevrolet не впорався з керуванням, розбивши в результаті понад п'ять припаркованих автомобілів, повідомляє dtp.kiev.ua.
На місці НП працюють кілька екіпажів патрульної поліції, що встановлюють обставини аварії.
Фото: dtp.kiev.ua
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