У Києві п'яний водій розбив п'ять припаркованих авто (фото)

У Києві біля станції метро Мінська в понеділок, 12 вересня, з вини п'яного водія сталося масштабне ДТП.

Водій Chevrolet не впорався з керуванням, розбивши в результаті понад п'ять припаркованих автомобілів, повідомляє dtp.kiev.ua. На місці НП працюють кілька екіпажів патрульної поліції, що встановлюють обставини аварії.

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