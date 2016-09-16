У Луцьку метикуватий злочинець обманом потрапив до лікарні і втік звідти (відео)

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Туди під вартою чоловіка доправили уже вдруге за ніч, бо він переконував, що проковтнув голки та лезо. Затриманий за незаконне зберігання зброї та розбій попросився до туалету, а вже звідти вийшов з пістолетом та гранатою.

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За неофіційною інформацією, зловмисник, погрожуючи розправою, взяв у заручники двох конвоїрів та втік на авто, яке чекало неподалік лікарні. Дорогою втікач заручників нібито відпустив і зник у невідомому напрямку.

За інформацією журналістів, у Луцьку оголошено масштабний план перехоплення.