У Луцьку метикуватий злочинець обманом потрапив до лікарні і втік звідти (відео)
15:42, 16 вересня 2016Інциденти
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Озброєного втікача розшукують у Луцьку - увязнений ізолятора тимчасового утримання втік з лікарні.
У Луцьку розшукують небезпечного ув'язненого, що втік з приймального відділення лікарні
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Туди під вартою чоловіка доправили уже вдруге за ніч, бо він переконував, що проковтнув голки та лезо. Затриманий за незаконне зберігання зброї та розбій попросився до туалету, а вже звідти вийшов з пістолетом та гранатою.
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За неофіційною інформацією, зловмисник, погрожуючи розправою, взяв у заручники двох конвоїрів та втік на авто, яке чекало неподалік лікарні. Дорогою втікач заручників нібито відпустив і зник у невідомому напрямку.
За інформацією журналістів, у Луцьку оголошено масштабний план перехоплення.
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