Під час пожежі на шахті в Донецькій області евакуйовано 593 гірників - ДСНС

Як повідомили в прес-службі Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, пожежа виникла внаслідок спалаху метано-повітряної суміші минулої ночі.

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«Всього в шахті перебували 593 особи, в тому числі на аварійній дільниці – 21. Усі робітники виведені на поверхню. Співробітники, які знаходились на аварійній дільниці, пройшли медичний огляд. Виробництво на шахті призупинено», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до місця події направлено керівництво Покровського районного відділу Головного управління, створено оперативний штаб, задіяно 7 відділень воєнізованої гірничо-рятувальної частини, 2 реанімаційно-протишокові групи, командний склад 10-го воєнізованого гірничо-рятувального загону.