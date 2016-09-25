У Дніпрі взяли штурмом квартиру з ймовірним убивцею патрульних (фото)

Про це повідомляє "Громадське радіо" з посиланням на прес-секретаря поліції Дніпропетровської області Ганну Старчевську.

Також, за її словами, підозрюваний у вбивстві не захоплював заручників, про що раніше повідомляли ЗМІ.

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"Нікого в заручниках не тримали", - сказала вона.

Місцеве видання 056 повідомляє, що поліція штурмувала квартиру в будинку на вул. Чичеріна, тому що там засвітився телефон Пугачова. Правоохоронці вирвали решітку і зайшли всередину квартири, але злочинця там не було. в даний час поліція зняла оточення з будинку на вул. Чичеріна.

За повідомленням телеканалу "112 Україна", з посиланням на Нацполіцію, підозрюваного у вбивстві поліцейських затримано.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці у Дніпрі екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Citroen за порушення правил дорожнього руху. Водій авто почав чинити опір працівникам поліції, а потім зробив кілька пострілів і зник з місця події. Працівник патрульної поліції загинув, його напарниця отримала поранення, вона померла в лікарні.

Пізніше в поліції повідомили, що у вбивстві патрульного підозрюють 33-річного уродженця Російської Федерації Олександра Пугачова. Проживав в місті Торез Донецької області. З 2015 року перебував у розшуку за приховування від органів прокуратури. Тоді йому інкримінували незаконне позбавлення волі або викрадення людини, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом створення злочинної організації.