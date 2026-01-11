Журналісти назвали найочікуваніші ігри 2026 року, не враховуючи GTA 6

2025 рік увійде в історію як один з найкращих в історії індустрії, але 2026-й обіцяє бути не менш захоплюючим.

2025 рік виявився неймовірно вдалим для геймерів: від несподіваних хітів на кшталт Clair Obscur: Expedition 33 і Dispatch до абсолютних шедеврів, як-от Kingdom Come: Deliverance 2 і Donkey Kong Bananza. Тим часом актуальний 2026 рік обіцяє бути не менш захоплюючим, пишуть у TechRadar.

Звичайно, перш за все мова йде про найочікуванішу гру десятиліття, Grand Theft Auto 6, але є ще маса проєктів, за якими варто уважно стежити. Журналісти вибрали 13 найбільш довгоочікуваних ігор, які повинні вийти в 2026 році

Resident Evil Requiem . Наступна частина легендарної хоррор-серії повертає нас туди, де все почалося – в Ракун-Сіті – з Леоном С. Кеннеді, який теж повертається в якості ключового персонажа поряд з новим героєм. Це обіцяє бути темним, атмосферним і лякаючим поглядом на виживання в постапокаліпсисі.

Відео дня

Control Resonant. Remedy тежповертається з продовженням своєї популярної гри, розширюючи надприродний сюжет і поглиблюючи містичну механіку надздібностей. Дія тісно пов'язана з паранормальними явищами і переносить гру в новий сеттинг Манхеттена.

Styx: Blades of Greed. Продовження незвичайної серії про хитрого гобліна-злодія знову пропонує битви з тіні, хитромудрі трюки та купу гумору. Нові здібності дають ще більше способів обдурити ворогів – від маскування до психічного втручання.

Romeo is a Dead Man . Ультражорстокий науково-фантастичний екшен від творців No More Heroes розповість історію Ромео, який після смерті відроджується за допомогою нової супертехнології і шукає свою зниклу кохану Джульєтту.

Warhammer 40,000: Dawn of War 4. Легендарна RTS повертається, обіцяючи масштабні битви, тактичну глибину і класичну грубу атмосферу всесвіту Warhammer. У четвертій частині гравці зможуть керувати декількома фракціями і знову відчути смак епічної війни за галактику.

007 First Light. Гравцям запропонують оригінальну історію Джеймса Бонда до того, як він став агентом "007" – з акцентом на стелс-екшені, гаджетах і місіях по всьому світу. Нова гра про Бонда створюється IO Interactive (серія Hitman) і поєднує в собі дух шпигунських трилерів з динамічними перестрілками.

Forza Horizon 6. Нова частина серії аркадних перегонів відправляє гравців у мальовничий японський сеттинг, де видовищні траси і вільне дослідження світу залишаються в центрі уваги. Forza продовжує радувати динамікою, масштабом і відчуттям швидкості.

Fire Emblem: Fortune’s Weave . У ній знову будуть покрокові тактичні битви, але тепер в сеттингу античності. Це свого роду повернення до витоків серії на новому залізі Switch 2, яке обіцяє свіжі тактичні механіки і більш масштабні битви.

John Carpenter’s Toxic Commando. Хоррор-екшен, натхненний фільмами Джона Карпентера, переносить гравців у постапокаліптичний світ, де бійня з чудовиськами і хаос – частина повсякденності. Очікується потужна атмосфера 80-х з характерною естетикою.

The Duskbloods. Студія From Software готує незвичайний проєкт для Nintendo Switch 2 – мультиплеєрну Souls-формулу з живою онлайн-складовою, де битви та дослідження світу ведуться разом з іншими користувачами.

Neverway. Стильнийінді-проєкт в піксельному стилі, де симуляція ферми несподівано переплітається з психологічним хоррором: навіть прості дії на кшталт посадки насіння і спілкування з сусідами можуть обернутися дивними, тривожними подіями.

Subnautica 2. Підводний "виживач" повертається з підтримкою кооперативу до чотирьох осіб, де дослідження океанських глибин, будівництво баз і зіткнення з морськими чудовиськами обіцяють бути ще більш насиченими.

Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered. Очікуваний ремастер культової гри в жанрі hack-and-slash, який відроджує класичні битви "один проти тисячі" з поліпшеною графікою на Unreal Engine 5 і більш комфортним управлінням.

Тим часом Bloomberg пише, що GTA 6 знову можуть перенести. За даними журналістів, робота рівнями і місіями триває, а етап повного полірування ще навіть не почався. Поки реліз гри запланований на листопад.

Згідно зі свіжим опитуванням Steam, понад 52% ПК-геймерів як і раніше використовують роздільну здатність 1920×1080 для свого основного монітора. Тоді як найпопулярнішою відеокартою є GeForce RTX 3060.

Вас також можуть зацікавити новини: