У високогірному прикордонні зафіксували сніжного 'інспектора': у чому небезпека для людей

Рись за добу може пройти до 30 км і краще за інших котячих пристосована до снігу.

На високогірному прикордонні України знову зафіксували рись, яку військовослужбовці Державної прикордонної служби називають "добре знайомим інспектором". У пресслужбі ДПСУ розповіли, що хижака зняли прилади дистанційного моніторингу на українсько-румунській ділянці кордону.

"Прикордонники відділення інспекторів "Богдан" Мукачівського загону кажуть, що цього волохатого ревізора пам’ятають ще кошеням – під час патрулювань не раз траплялися його сліди", - розповіли у пресслужбі.

Зазначається, що рись є справжнім гірським профі: за добу вона може пройти до 30 км і краще за інших котячих пристосована до снігу. Водночас людям у горах наразі небезпечно, адже місцями сніг сягає у висоту 2 метрів, морози, вітер і низька видимість ускладнюють навіть досвідчені походи.

"Утримайтесь від високогірних мандрівок і бережіть себе", - наголошують у ДПСУ.

Біля Чорнобиля зафіксували хижака з дитинчатком

Нагадаємо, нещодавно у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зафіксували рись з дитинчатком. За словами дослідників, зима для рисі - не перешкода, бо хижак чудово переносить морози, легко долає засніжені простори та навіть може перепливати крижану річку. Під час руху по снігу задні лапи рисі точно потрапляють у слід передніх. Ця цікава особливість зберігається, навіть якщо рисей кілька - вони часто йдуть слід у слід одна за одною, немов дотримуючись негласного етикету.

