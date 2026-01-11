Україна влучила по бурових установках 'Лукойлу' в Каспійському морі: деталі від Генштабу

Також на окупованій Луганщині уражено "Бук-М3".

Підрозділи Сил оборони України уразили бурові установки "Лукойлу" в Каспійському морі та підрозділ ППО противника. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що йдеться про три бурові установки корпорації "Лукойл" в акваторії Каспійського моря, а саме - ім. В. Філановського, ім. Юрія Корчагіна та ім. Валерія Грайфера.

"Дані об'єкти задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. Зафіксовані влучання. Масштаби збитків уточнюються", - наголосили в Генштабі.

Також, за даними відомства, Сили оборони здійснили вогневе ураження пускової установки зенітного ракетного комплексу "Бук-М3" у районі населеного пункту Бараничеве (ТОТ Луганської області).

"Даний комплекс ППО середньої дальності призначений для боротьби з аеродинамічними цілями. За попередніми даними, зафіксовано влучання та вибухи", - зазначили в Генштабі.

Крім того, зазначається, з метою зниження логістичних та бойових спроможностей противника здійснено вогневе ураження складу матеріально-технічного підрозділу зі складу підрозділу 49-ї армії окупантів у районі населеного пункту Новотроїцьке (ТОТ Херсонської області).

У Генштабі додали, що Сили оборони України продовжують системне послаблення воєнно-економічних спроможностей та наступального потенціалу російських окупаційних військ і уражаються об’єкти, безпосередньо залучені до ведення збройної агресії проти України.

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 10 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по нафтобазі "Жутовська" (Октябрський район, Волгоградська область, РФ), яка залучена до забезпечення пальним підрозділів окупаційних військ.

Генеральний штаб Збройних сил України також повідомляв, що на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад БпЛА підрозділу зі складу 19 мотострілецької дивізії загарбників. Крім того, Сили оборони уразили пункт управління БпЛА противника в районі Покровська Донецької області.

