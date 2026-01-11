Папа Римський Лев XIV висловився про енергетичний терор України

Папа Римський Лев XIV під час своєї традиційної недільної промови згадав Україну. Він нагадав світові, що українці продовжують страждати від російських обстрілів, пише Vatican News.
У своїй промові Папа Римський висловив жаль з приводу того, що останні російські атаки спрямовані на енергетичну інфраструктуру, в той час як холоди посилюються. Він підкреслив, що цими атаками Росія завдає важкого удару по цивільному населенню України.
"Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю до припинення насильства та активізації зусиль для досягнення миру", - сказав Лев XIV.
Також Папа Римський приділив увагу подіям на Близькому Сході, зокрема в Ірані та Сирії. Він заявив, що сподівається на те, що постійну напруженість і загибель людей замінять діалог і мир.
Папа Римський закликав Зеленського і Путіна до переговорів - що відомо
Нагадаємо, що у своєму першому різдвяному зверненні Папа Римський Лев XIV закликав до мирних переговорів для припинення конфліктів у всьому світі. Зокрема, понтифік закликав віруючих молитися за те, щоб лідери України та Росії знайшли в собі "мужність" вступити в прямі переговори для припинення війни.
Також у своєму зверненні Папа Римський виділив і інші кризи, зазначивши, що хоче приділити особливу увагу "забутим" конфліктам, назвавши серед таких ситуації в Судані, Південному Судані, Малі, Буркіна-Фасо та Демократичній Республіці Конго. Він також згадав "голод і злидні" народу Ємену та насильство, від якого страждає Гаїті.