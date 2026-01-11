'Доки не стало надто пізно': Трамп пригрозив Венесуелі і Кубі

Президент США натякає на близький кінець кубинської диктатури.

Венесуельська влада має піти на нормалізацію відносин зі США та укладення відповідних угод, "доки не стало надто пізно". Про у соцмережі Truth Social написав американський президент Дональд Трамп.

Він зокрема зауважив, що протягом останніх десятиліть Венесуела постачала нафту і платила гроші Кубі, отримуючи в обмін послуги кубинських "служб безпеки", зокрема офіцерів особистої охорони для Ніколаса Мадуро і його попередника Уго Чавеса.

"Але тепер це в минулому. Більшість цих кубинців загинули під час атаки США минулого тижня, а Венесуела більше не потребує захисту бандитів і здирників, які роками тримали її в заручниках. Тепер Венесуелу захищають Сполучені Штати Америки – найпотужніші збройні сили у світі – і ми будемо її захищати. Більше жодної нафти чи грошей Кубі – нуль", - написав Трамп.

Перед цим президент США зробив кілька репостів чужих публікацій, прозоро натякаючи на близьке падіння комуністичної диктатури на Кубі. В одному з репостнутих коментарів пропонується зробити президентом Куби чинного держсекретаря США Марко Рубіо, який має кубинське коріння.

Венесуела, Куба і США: останні новини

Як писав УНІАН, під час операції із викрадення Ніколаса Мадуро американські спецпризначенці застосували невідому акустичну або енергетичну зброю для нейтралізації венесуельських військових. Пентагон давно має зброю на основі сфокусованої енергії (мікрохвилі або лазери), здатну викликати такі симптоми, і це могло бути її перше бойове застосування.

Також ми писали, що під час американської атаки загинули близько 100 осіб, принаймні частина з яких були військовими спеціалістами з Куби. Кубинська влада повідомила про загибель своїх військових і співробітників розвідки.

