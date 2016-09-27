На Житомирщині затримано військовослужбовця, який торгував зброєю

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прокуратурі Житомирського гарнізону.

Так, 27 вересня вночі військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України спільно із співробітниками Служби безпеки України в Житомирській області затримано військовослужбовця, який продавав військове майно.

Військового затримали в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

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Правоохоронці задокументували факт продажу двох гранат, двох запалів до гранати, електродетонаторів та тротилових шашок.

У подальшому, під час обшуку за місцем проживання військовослужбовця також було виявлено додатково 500 набоїв для стрілецької зброї.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення військовослужбовцю про підозру у незаконній торгівлі зброєю.