Рятувальники 6 годин гасили пожежу на підприємстві під Києвом (відео)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Як нагадали в ДСНС, пожежа в одноповерховій окремо розташованій виробничо-складській будівлі виникла 27 вересня о 17.07 на площі близько 800 м2.

«О 23:00 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожПід час пожежі на шахті в Донецькій області евакуйовано 593 гірників - ДСНС

Причина пожежі встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, пожежа на території ТОВ «Інтерпласт» в селі Княжичи виникла у цеху з виробництва взуття.