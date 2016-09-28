Рятувальники 6 годин гасили пожежу на підприємстві під Києвом (відео)
09:19, 28 вересня 2016Інциденти
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У Київській області рятувальники 6 годин гасили пожежу на території ТОВ «Інтерпласт» у селі Княжичи Броварського району.
Пожежа виникла на площі близько 800 квадратних метрів / Олена Тімош, Facebook
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Як нагадали в ДСНС, пожежа в одноповерховій окремо розташованій виробничо-складській будівлі виникла 27 вересня о 17.07 на площі близько 800 м2.
«О 23:00 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає», - йдеться в повідомленні.
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Причина пожежі встановлюється.
Як повідомляв УНІАН, за даними ДСНС, пожежа на території ТОВ «Інтерпласт» в селі Княжичи виникла у цеху з виробництва взуття.
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