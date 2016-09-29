Прикордонники затримали дезертирів з невизнаного Придністров’я, які рухалися до Одеси в пошуках роботи

Як повідомили УНІАН у секторі з питань взаємодії із засобами масової інформації Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України, 28 вересня прикордонники Подільського прикордонного загону затримали трьох жителів Молдови, які порушили кордон України.

Інформацію про невідомих, які просуваються вглиб української території, прикордонники отримали від представника одного з громадських формувань.

Читайте такожКордон із Придністров'ям укріплять найближчим часом – Саакашвілі

«Під час проведення розшукових заходів прикордонний наряд за допомогою тепловізора «Фантом» виявив і затримав трьох громадян без документів. Під час проведення фільтраційних заходів встановлено, що затримані - особи без громадянства», - повідомили у секторі. Двоє з них є рядовими строкової служби невизнаної ПМР, які самовільно залишили військову частину. За їх словами, вони рухалися до Одеси в пошуках роботи.

На даний час затримані перебувають у спеціальному приміщенні прикордонного підрозділу. Проводяться відповідні перевірки.