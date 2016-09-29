На Тернопільщині чоловік двічі за місяць попався на продажі сурогатного алкоголю

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, загалом у вересні у нього вилучили понад 500 л саморобних спиртних напоїв.

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Спочатку до поліцейських надійшло повідомлення, що у Кременці місцевий житель виготовляє у власному помешканні горілку та коньяк, розводячи спирт, розливає їх в півторалітрові пляшки та продавав сусідам та жителям райцентру.

На початку вересня провели санкціонований обшук в помешканні чоловіка і вилучили майже 500 л вироблених ним алкогольних напоїв.

Проте чоловіка це не спинило і вже наступного дня після обшуку він знову придбав спирт, виготовив чергову партію сурогаті і почав реалізовувати товар кременчанам з салону власного авто.

Під час другого обшуку та огляду автомобіля марки Мітсубісі Ланцер правоохоронці вилучили ще 21 л горілчаної продукції.

Щодо чоловіка відкрито кримінальні провадження за ст. 199 ККУ (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів) та ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).