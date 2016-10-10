У Києві з будівлі КМДА зірвався робітник (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє dtp.kiev.ua.

"Київ. З будівлі КМДА на Хрещатику зірвався робітник. З множинними травмами госпіталізований медиками швидкої", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на місці працює оперативно-слідча група.

За попередньою інформацією, це сталося через порушення техніки безпеки.